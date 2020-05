Pescara: denunciata coppia in possesso di farmaci vietati

Stanotte la Squadra Volante di Pescara, impegnata nel servizio di prevenzione e repressione dei reati, su segnalazione della sala operativa, ha proceduto al controllo di due persone che alla vista degli agenti mostravano segni di agitazione e atteggiamento sospetto. Identificati per P.M. italiana di anni 24 e M.L. italiano di anni 31, sono stati perquisiti e trovati in possesso di numerose confezioni di farmaci il cui principio attivo è inserito nella tabella degli stupefacenti. Inoltre erano in possesso di tre involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e un timbro intestato alla Asl di Pescara con prescrizioni mediche in carta intestata. La perquisizione a casa della donna ha permesso di rinvenire diverse boccette di stupefacente inalante comunemente chiamato "popper". I due sono stati denunciati.