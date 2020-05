Focolaio Covid a Vasto, apprensione dei cittadini, emergenza adesso reale?!

La notizia di nuovi risultati positivi al tampone Covid-19 non passa in sordina tra i cittadini di Vasto e dell' intero comprensorio.

Al vaglio la ricostruzione dei rapporti interpersonali intrattenuti dai contagiati: quante e quali persone possano essere entrate in contatto e aver contratto il virus per poi essere a loro volta untori all'interno di altri contesti.

Probabile intervento del prefetto in giornata per valutare l' istituzione della zona rossa e un probabile lock down.

Si invita la popolazione a continuare ed intensificare l'utilizzo di misure per la prevenzione al contagio.