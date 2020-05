Truffa dei test sierologici, l'allarme della Asl Lanciano Vasto Chieti

"Alcuni cittadini segnalano di avere ricevuto notizia di un imminente contatto da parte della Asl Lanciano vasto Chieti per l'esecuzione di esami sierologici per il Coronavirus. Si tratta di una bufala, o peggio di una truffa, perché non c'è alcuna iniziativa della Asl in tal senso. Non è in corso alcuna "campagna" per i test sierologici da parte della Asl, quindi è bene non aderire ad alcun invito. Ringraziamo i cittadini che hanno segnalato simili episodi".