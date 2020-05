Festa del Beato Angelo da Furci al tempo del Covid-19

Ieri,domenica 17 maggio, a Furci ricorre la festa del Beato Angelo protettore di Furci.Quella di ieri e' stata una festa un po' insolita dalle altre perché non si e' potuto festeggiare il Santo Patrono come ogni anno.L'emergenza Covid-19 non e' riuscito a fermare i festeggiamenti bensì si sono svolti in maniere molto semplice.La mattina alle ore 11:00 c'e' stata la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Bruno Forte alla quale i fedeli hanno preso parte alla celebrazione dall'esterno del Santuario rispettando il disanziamento imposto di almeno un metro.Durante la Santa Messa l'Arcivescovo ha avuto l'onore di benedire le Arance del Beato Angelo.Dopo la funzione religiosa a bordo di un camion Il Beato Angelo e San Nicola hanno fatto il giro del paese per dare a tutta la popolazione la sonenne benedizione.Subito dopo c'e' stato lo sparo pirotecnico a conclusione dei festeggiamenti.