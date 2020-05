A San Salvo c’è un nuovo guarito, l’annuncio del sindaco

“Notizie sempre più positive sul fronte guariti a San Salvo di pazienti Covid-19. Dal Dipartimento di Prevenzione della Asl è giunta la comunicazione di un nuovo paziente guarito. Attualmente dobbiamo contare solo due casi attivi per i quali siamo in attesa dei risultati negativi dei due tamponi di controllo per essere dichiarati guariti”. Lo annuncia il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo l’ennesima comunicazione ricevuta dal direttore del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale, dottor Giuseppe Torzi.

“Approfitto per ringraziare il dottor Torzi e tutta la struttura da lui diretta per la collaborazione e il flusso continuo di informazioni – aggiunge il sindaco – che abbiamo ricevuto sin dall’inizio del contagio”.

In particolare il sindaco afferma: ”Provo una grande gioia nel commentare questi dati. Voglio abbracciare in maniera virtuale tutti i guariti e le loro famiglie per la fine di questo periodo difficilissimo per le loro vite. Tuttavia la gioia non mi fa dimenticare l'obbligo di ricordare a tutta la nostra comunità che dobbiamo continuare a rispettare le regole (divieto di assembramento, distanziamento sociale, uso mascherine e guanti). E’ fondamentale farlo per poter guardare con speranza alla ripresa di una vita normale che vuol dire ripresa delle attività economiche, ripresa della scuola per i nostri ragazzi, ripresa della vita sociale piena”.

Quindi ancora molta attenzione e soprattutto rispettiamo le precauzioni!