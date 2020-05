Coronavirus, tutti guariti a Cupello

“Questa mattina ho ricevuto la comunicazione dell'avvenuta guarigione dell'ultimo concittadino positivo al Covid-19. Quindi, ad oggi, a Cupello non risultano esserci persone positive. È una bella notizia per la nostra comunità, tuttavia, ricordo a tutti che non siamo fuori pericolo e che dobbiamo continuare a rispettare le prescrizioni adottando tutte le precauzioni in essere, così come abbiamo fatto finora”. Questa la dichiarazione del sindaco Graziana Di Florio.