Benedizione delle rose di Santa Rita

Il 22 maggio Santa Madre Chiesa festeggia Santa Rita da Cascia,nota come la "Santa dei Casi impossibili.Uno dei simboli per eccellenza di questa santa e' la rosa.Rita aveva chiesto a una sua cugina malata costretta a stare allettata Rita aveva chiesto a una sua cugina venuta in visita da Roccaporena di portarle due fichi e una rosa presi dall'orto della casa paterna. La giovane parente tornata a casa trova in mezzo alle neve una rosa e due fichi e stupefatta subito torna a Cascia per portargli a Santa Rita.

Di seguito riportiamo il programma predisposto dal parroco don Beniamino Di Renzo cui si svolgera' presso il Salone Parrocchiale Paolo VI:

Ore 9:00-Benedizione delle rose cui seguirà la diretta Facebook e YouTube della parrocchia San Nicola.

Ore 9:00/12:30-Possibilita' di ritirare le rose.

Ore 15:30/18:30-Santa Messa (che verrà trasmessa in diretta Facebook) per tutti coloro che vorranno seguire la funzione comodamente da casa.