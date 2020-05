San Salvo vista dall'occhio di Simone Colameo durante l'emergenza Coronavirus

In un momento in cui l'emergenza coronavirus ha bloccato gran parte degli eventi e delle manifestazioni c'è chi come Simone Colameo, fotoamatore di San Salvo, non è stato con le mani in mano e ha pensato di "dare un contributo e immortalare la città in questo momento unico nella storia del Paese".

"All'inizio ero scoraggiato", dice Simone, "poi gli amici mi hanno spronato a riprendere la macchinetta e sono sceso in strada per fotografare, anche se a volte ti senti inopportuno ad andare in giro. Ho iniziato dal mio quartiere e poi mi sono spostato in centro e al mare. La foto è il mio hobby principale, anche se questa è un'occasione triste".

Strade, piste ciclabili e piazze deserte avvolte nel silenzio e racchiuse in un album da mettere a disposizione anche delle future generazioni che non hanno vissuto questo periodo storico. Panchine vuote e chiese chiuse spesso in foto in bianco e nero come se il tempo si fosse fermato e "perchè il colore, a volte, può distogliere l'attenzione dal soggetto". "Sicuramente vedere il parco giochi di domenica completamente vuoto mi ha fatto un certo effetto", afferma Simone che racconta gli episodi che lo hanno colpito particolarmente in questi mesi, "E la celebrazione di don Beniamino sulla casa canonica è stata un'immagine forte, oppure vedere mia figlia che fissava la scuola fuori dal cancello. Sono scene irripetibili", continua.

Non solo scatti che raccontano una città che cambia volto fissando nella memoria storica questo momento ma anche ritratti, come il volto di Valdo, che fa l'autista e che non si è mai fermato. "Ora che ho ripreso fortunatamente a lavorare avrò meno tempo a disposizione ma continuerò a documentare la città e la ripresa delle attività e della vita sociale post epidemia", conclude Simone, "Spero davvero che dopo tutto questo le persone cambino e inizino ad apprezzare le piccole cose".

Clicca qui per guardare l'album fotografico.