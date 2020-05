Concorso MiBact, stop alle procedure fino al 23 luglio

Rimane confermata la sospensione delle procedure amministrative legate al concorso pubblico per personale di operatore di custodia, vigilanza e accoglienza promosso dal ministero dei Beni culturali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 febbraio scorso. L'articolo 76 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 allunga di altri due mesi la sospensione di tutte le procedure connesse al concorso. Lo stop quindi avrà valore fino al prossimo 23 luglio, dopo che un primo slittamento dei tempi era stato stabilito nel decreto legge "Cura Italia" fino al 23 maggio. È bene ricordare che l'art. 3 dell'Avviso del concorso pubblico stabilisce che i Centri per l'impiego, che dipendono dalla Regione Abruzzo, sono tenuti ad emanare comunicazioni che indichino i termini di presentazione delle domande al concorso pubblico. Per l'Abruzzo il concorso del ministero dei Beni culturali prevede l'assunzione di 21 unità.