Bar chiusi dopo le dieci di sera, l'ordinanza del sindaco Tiziana Magnacca

Bar chiusi dopo le dieci di sera. Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha firmato l'ordinanza: i locali potranno restare aperti dalle 5 alle 22. Poi, dovranno abbassare le saracinesche "al fine di evitare potenziali assembramenti, anche all’esterno del singolo locale, soprattutto da parte della popolazione più giovane", si legge nel documento. Il provvedimento è in vigore fino al 2 giugno compreso e ha l'obiettivo di limitare gli orari dei soli bar, "in quanto locali più frequentati anche durante gli orari notturni, sulla base di quanto constatato nel corso degli ultimi anni". "Risulta necessario intervenire", dice l'ordinanza, "limitando ed evitando ogni possibile forma di assembramento (vietata dalle disposizioni statali) e ogni comportamento non conforme alle possibilità di utilizzo di tali locali, anche al fine di agevolare le stesse forze dell’ordine e la polizia locale nel lavoro di controllo, dal momento che quest’ultima conclude il proprio turno alle ore 19,50, con impossibilità di istituzione del terzo turno, per carenza di risorse umane". La chiusura anticipata non vale per ristoranti, pub, pizzerie, gelaterie ed altre attività commerciali affini che potranno osservare il regolare orario di lavoro.