Riparte la cultura a San Salvo: biblioteca riaperta, sabato è la volta del Museo Civico

“A piccoli passi e con le dovute precauzioni riparte la cultura a San Salvo. Da lunedì scorso è operativa per il solo prestito o restituzione dei libri la biblioteca comunale “Aldo Moro”, gestita dalla Akon Service, con prenotazione obbligatoria a mezzo telefono o per posta elettronica. Da sabato riapre anche il Museo civico Porta della Terra, gestito a sua volta dalla Cooperativa Parsifal”. Ad affermarlo il sindaco Tiziana Magnacca. “In particolare per accedere al museo – specifica l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – non sarà necessaria la prenotazione, ma il semplice rispetto delle regole dettate dall’emergenza Covid-19 indicate all’ingresso del Museo. Sarà il personale della Cooperativa a regolare i flussi di accesso alla struttura comunale”.

Il Museo Civico resterà aperto solo di sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Telefono 389.1812311

Gli orari di apertura della biblioteca”Aldo Moro”: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00. Per informazioni e prenotazioni al numero telefonico 0873.346021 oppure con l’email aldomoroeventi@gmail.com.