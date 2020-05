Ancora mascherine abbandonate a terra, questa volta lungo la pista ciclabile

Continuano gli “avvistamenti” di rifiuti e soprattutto di mascherine. Dopo averne segnalata la presenza al biotopo costiero di San Salvo marina ecco che ne troviamo altre lungo la pista ciclabile.

https://www.sansalvo.net/notizie/attualita/35352/il-coronavirus-non-deve-farci-dimenticare-il-buon-senso-e-il-rispetto-dellambiente

Si ricorda che il problema dei rifiuti abbandonati sulle strade, in spiaggia e specialmente nelle aree naturalistiche protette non riguarda esclusivamente le mascherine e non appartiene solo a questo periodo ma è una criticità costante e di lunga data. Purtroppo però, l’utilizzo dei dispositivi di protezione, indispensabili, si vanno ad aggiungere a tutto il resto, considerando anche che sono potenzialmente infetti, quindi molto pericolosi.

L’invito è quello di fare attenzione alle conseguenze delle proprie azioni e avere, quindi, un occhio di riguardo nei confronti del bene pubblico e dell’ambiente.