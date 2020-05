Promosso dall'erboristeria "l'albero al sole" di Via Roma, 47, ecco il concorso "via Roma in fiore".

Basterà allestire delle composizioni floreali ben visibili davanti la porta di casa, sul balcone o sulle finestre. Una giuria sceglierà la più bella e il vincitore avrà in omaggio dall'erboristeria un set completo di prodotti per il corpo.

Le iscrizioni sono aperte!