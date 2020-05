Ripartenza post Covid-19, corso gratuito del Lions Club San Salvo

Nuova proposta formativa dedicata al TURISMO e al COMMERCIO con partenza venerdì 29 maggio 2020, aperta a tutti grazie al finanziamento del Lions Club San Salvo.

Un corso online di 6 ore GRATUITO per inquadrare il cambiamento che sta avvenendo nei consumatori, conoscere le nuove normative per la sicurezza sanitaria, capire come la tecnologia possa essere un supporto sia nella quotidianità lavorativa che nel mantenere i rapporti con i clienti, per riflettere sulla gestione economica delle attività e sulle iniziative pubbliche di sostegno al commercio.