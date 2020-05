Traghetto Tirrenia finisce sugli scogli alle Isole Tremiti

Traghetto Tirrenia finisce sugli scogli nel porticciolo dell'Isola di San Nicola, alle Isole Tremiti. L'imbarcazione, con 7 passeggeri a bordo era appena arrivata dopo la traversata da Termoli quando è andata a cozzare contro una scogliera all'ingresso del piccolo porto. A determinare l'incidente, problemi tecnici sembrerebbe alle "manette" del traghetto che non avrebbero permesso al natante di effettuare la manovra. Fortunatamente nessun ferito tra dipendenti e utenti. Il traghetto nelle ore successivo è stato condotto in banchina dove sono in corso le indagini tecniche.

"Ci auguriamo che non sia nulla di serio - dichiara Marco Napolitano, imprenditore turistico, titolare dell'hotel Gabbiano - e che per il prossimo fine settimana sia già operativo. Stiamo ricevendo le prime prenotazioni anche se c'è molta cautela a causa del Covid-19. Ci stiamo preparando ad accoglierli in sicurezza e l'imbarcazione è essenziale. Speriamo che non ci sia bisogno fi una nave sostitutiva, sarebbe tutto più complicato".