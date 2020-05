Il Lions Club Vasto Host dona un defibrillatore alla comunità di Montalfano a Cupello

Nonostante il periodo emergenziale della pandemia Covid-19 abbia focalizzato, negli ultimi tre mesi, le attività di solidarietà del Club ed annullate, per il divieto di aggregazione, quelle già programmate per il secondo semestre dell’anno sociale 2019-2020, il Lions Club Vasto Host è riuscito ora a portare a termine anche interventi di solidarietà civile a favore di necessità improvvise del territorio, nate in seguito alla pandemia che stiamo ancora vivendo. In questa ottica, il Club ha voluto rispondere anche ad una necessità segnalata, già da qualche tempo, da parte di alcuni soci. Sabato, una piccola rappresentanza del Vasto Host, guidata dal Presidente, Piero Uva, ha incontrato l’Associazione “Terra nostra”, di Montalfano, la contrada di Cupello che dista alcuni chilometri dalla cittadina principale, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore, Nicola Scutti, che con altri soci avevano caldeggiato la necessità di dotare la popolosa contrada di Cupello di un defibrillatore, un’apparecchiatura utile a salvare vite umane in caso di emergenze e malori improvvisi, in cui gli inevitabili tempi lunghi di intervento causati dalle distanze, potrebbero risultare fatali.

La rappresentanza del Club è stata accolta nei locali della ex Scuola dell’Infanzia e Primaria di Montalfano, ed alla presenza del Sindaco di Cupello, Graziana Di Florio, dal Vice Sindaco, Fernando Travaglini, e con una breve ed informale cerimonia, nel rispetto delle normative Covid 19, è stato consegnato al Presidente dell’Associazione locale il defibrillatore come dotazione permanente al servizio della laboriosa Contrada, con l’auspicio che non debba mai essere utilizzato ma che possa servire comunque a dare un po; di tranquillità alla comunità. L’edificio scolastico, dopo opportuni lavori di adeguamento, ospiterà infatti un Centro culturale e di servizi, e sarà sede dell’Associazione locale Terra nostra, dove sarà collocato il defibrillatore donato. La stessa Sindaca Di Florio ha assicurato il proprio interessamento per attivare un breve corso teorico-pratico di addestramento all’uso del defibrillatore, tenuto da Sanitari esperti della ASL Chieti-Lanciano, Vasto, che sarà seguito da alcuni soci volontari dell’Associazione locale, per renderli edotti e pronti ad intervenire tempestivamente in caso di emergenze particolari, in attesa dell’arrivo dei mezzi allertati del 118.

Una splendida conferma che dove si manifesta un bisogno c’è un Lion in ascolto e pronto, se possibile, a soddisfarlo.