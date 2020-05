San Salvo, il 29 maggio si riunisce il consiglio comunale in videoconferenza

Torna a riunirsi il consiglio comunale a San Salvo, questa volta in videoconferenza, il 29 maggio alle ore 8:30 ed eventualmente in seconda convocazione il 30 maggio alla stessa ora.

Sono 14 i punti all'ordine del giorno:

1- Art. 54 regolamento del consiglio e delle commissioni consiliari: verbale dell'adunanza;

2- Programma triennale LLPP 2020/2022 ed elenco annuale 2020: approvazione;

3- Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: approvazione definitiva;

4- Legge n. 131/83 - determinazione quantità aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e relativo prezzo di cessione - anno 2020;

5- Approvazione regolamento generale delle entrate comunali;

6- Approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

7- Approvazione per l'anno 2020 delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) adottata nell'anno 2019;

8- Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova Imu;

9- Approvazione aliquote Imu anno 2020;

10- Documento unico di programmazione (Dup) periodo 2020/2022;

11- Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

12- Rinegoziazione dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;

13- Miglioramento della viabilità esistente in variante al P.r.g. su via Melvin Jones primo lotto funzionale approvazione progetto definitivo in variante al P.r.g. prima seduta;

14- Ampliamento parcheggi impianto sportivo piscina comunale- cessione aree con perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 57 n.t.a. del P.r.g. - ditta Granata Gianfranco srl.