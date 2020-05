“Quel cartello sbagliato è pericoloso!” La segnalazione di un lettore

La segnalazione, dell' automobilista cittadino sansalvese e, nostro lettore ci mette a conoscenza dell' errato cartello direzionale posto sullo spartitraffico per inserirsi nella rotonda di Via Montegrappa, uscendo dal parcheggio posto alle spalle della piazzola che ospita la statua di San Pio. Per chi non del posto potrebbe risultare pericoloso, infatti, l'ipotetico malcapitato rischierebbe, erroneamente, di prendere la rotonda in senso contrario.