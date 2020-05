A distanza di poche ore dalla segnalazione (leggi) il cartello errato posto su uno degli ingressi della rotonda di via Montegrappa è stato coperto con una busta di plastica nera. Non siamo a conoscenza di chi lo abbia oscurato ma come da foto di copertina è così lo stato attuale. Sembrerebbe che la segnaletica sia errata perché girata nel verso opposto all' originale posizionamento.