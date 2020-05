La stagione estiva ricomincia e con essa anche i problemi della viabilità a San Salvo marina. In Via Vespucci la sosta è vietata già da qualche anno eppure sono ancora molte le auto ferme sul bordo della strada. Oggi pomeriggio i vigili urbani sono intervenuti per regolare il traffico e ripristinare la viabilità sul viale occupato dalle macchine.