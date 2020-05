Fabio Travaglini contro il consiglio comunale in streaming

Dopo la decisione di convocare, il 29 maggio, il consiglio comunale in videoconferenza, Fabio Travaglini ribatte con queste parole: "Tre mesi fa abbiamo richiesto un Consiglio Comunale di San Salvo che potevamo fare in streaming e in sicurezza. Aspettiamo tre mesi senza fare polemiche, perché c'è il Covid, e dopo tre mesi Tiziana Magnacca convoca il consiglio comunale mai n videoconferenza come da noi richiesto tre mesi prima. Mentre l'Italia riapre e si riunisce pure il parlamento, noi siamo 16 consiglieri e discuteremo degli aiuti a imprese e cittadini con un metodo che potevamo usare tre mesi fa. Ripartiamo insieme si, ma quando?"