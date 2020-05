“Cura Italia” e “Liquidità”, in Abruzzo imprese finanziate verso quota 10mila

Si fa più consistente, giorno dopo giorno, il numero delle imprese abruzzesi ammesse a finanziamento dal Fondo centrale di garanzia. Al 24 maggio, ovvero due giorni fa, sono state complessivamente 9.519 le domande degli imprenditori accolte per i finanziamenti previsti dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, dopo l’attività istruttoria delle rispettive banche. In percentuale, si tratta del 7,58% (7,14% media Italia) delle imprese abruzzesi attive: percentuale che in una ipotetica graduatoria tra regioni, pone l’Abruzzo al quinto posto assoluto dietro Marche, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. Tradotta in cifre assolute, la fetta di finanziamento arrivata in Abruzzo è pari a 337 milioni, 167mila 422 euro, con un importo medio pari a 35mila 821 euro (ma con una media Italia sensibilmente più elevata, fissata com’è a quota 44mila 540 euro).

Tra le province abruzzesi, Chieti resta di gran lunga in cima alla graduatoria, con 3.163 pratiche, per oltre 102 milioni di euro e un importo medio che però è, paradossalmente, il più basso di tutta la regione: 32mila 259 euro. Rapporto rovesciato per il Teramano, provincia con il più basso numero di pratiche presentate (2.001) ma l’importo medio più alto erogato: 38mila euro. Con L’Aquila (2.328 pratiche per 36mila 803 euro di media) e Pescara (2.027; 35mila 908 euro) nel mezzo.

E come nelle precedenti rilevazioni, a fare la parte del leone sono state le pratiche riguardanti la richiesta di finanziamenti fino a 25mila euro, tipico taglio scelto dalle imprese di minori dimensioni: 9.008 le domande ammesse al finanziamento, ovvero quasi il 95% del totale, con 175 milioni e 672mila euro in totale erogati. Cifre che, anche in questa caso, pongono l’Abruzzo al quinto posto tra le regioni d’Italia.