Negativi i tamponi al personale del Tribunale di Vasto

"In data odierna abbiamo ricevuto la documentazione ufficiale relativa ai tamponi effettuati il 20 maggio presso il Palazzo di Giustizia ed hanno dato tutti esito negativo”: ad annunciarlo in una nota sono il Presidente del Tribunale di Vasto, dott. Bruno Giangiacomo, e il Procuratore Capo, dott. Giampiero Di Florio.

Inoltre, il 19 maggio, presso gli uffici giudiziari di Vasto, è stata effettuata un'ulteriore sanificazione.

"Alla soddisfazione per detto risultato - si legge nella nota diffusa - si accompagna anche quella di poter continuare l'attività giudiziaria nella cosiddetta fase 2, iniziata il 12 maggio in ottemperanza ai Protocolli ed alle linee guida adottate per il servizio giudiziario sia pure nella particolarità del momento e con i limiti imposti dalla legge in conseguenza del pericolo di contagio epidemiologico ancora in corso, come richiesto dalle esigenze di tutela della collettività e nel contempo per assicurare l'esercizio della giurisdizione nel territorio di competenza.

Ad ogni buon conto, proprio per non vanificare gli sforzi sinora compiuti, si invita tutti coloro che hanno necessità di accesso agli uffici giudiziari di Vasto di rispettare le direttive emanate a tal fine e che gli addetti alla vigilanza indicheranno in caso di necessità”.