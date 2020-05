Undici anni fa ci lasciava Vitale prof. Del Casale. Uomo umile, generoso, rispettoso

Ad 11 anni dalla sua scomparsa desidero rendere omaggio e ricordare la prestigiosa figura di un valoroso compagno: VITALE Prof. DEL CASALE. Uomo umile, generoso, rispettoso, di cultura con valori morali ed umani straordinari. Le sue grandi passioni e pilastri della sua vita sono state: la Famiglia, il Partito Comunista, il sindacato CGIL, la Scuola e l'Agricoltura. È stato per tanti anni Dirigente del PCI, Consigliere e assessore Comunale, Segretario di Sezione, professore di lettere e filosofia, Presidente della cooperativa Cantina Sociale. Amico di tutti, acclamato nel partito anche per il fatto storico che sotto la sua segreteria, dopo 30 anni, nel 1985 il PCI riconquisto' il Comune di San Salvo. Amato dagli studenti che ancora oggi ricordano il suo garbo e i suoi insegnamenti. Ciao Vitale e grazie per quello che hai fatto per il partito e la città di San Salvo.