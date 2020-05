I nuovi orari dell'assistenza domiciliare dopo la fase critica da Covid-19

“L’uscita dalla fase più critica dell’epidemia e il progressivo ritorno alla normalità ora ci consentono di alleggerire il lavoro delle associazioni di Protezione Civile che sin dall’11 marzo hanno operato ogni giorno fornendo, nell’ambito delle attività predisposte con l’attivazione del Centro operativo comunale, un servizio continuo di assistenza domiciliare dalle ore 08.00 alle ore 19.30. Ora procediamo a ridurre le ore di presenza ringraziando tutti i volontari che si sono alternati in queste settimane”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca che annuncia la rimodulazione degli orari.

“Da lunedì prossimo 1° giugno – specifica l’assessore alla Protezione Civile – il servizio di assistenza garantito dalle associazioni cittadine di Protezione Civile osserverà nuovi orari per un’attività utilizzata da chi non può uscire da casa perché in quarantena o in particolari condizioni di salute, oppure per la consegna di beni di prima necessità o di pasti o il recapito di farmaci. Grazie a tutti per l’impegno che continuerà anche nei prossimi giorni”.

Orari servizio assistenza domiciliare chiamando allo 0873.340217

Dal lunedì al sabato

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Domenica

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00