Le Sagnitelle di San Vitale arrivano in Inghilterra con il tutorial ProLoco San Salvo

Il sito inglese "Pasta Grannies" ha condiviso sulla pagina Facebook il tutorial della preparazione Sagnitelle di San Vitale, il video realizzato dalla ProLoco San Salvo per supportare l' hashtag, lanciato dal Comitato Feste, #SagnitelleSVM2020

Questo quanto scritto e riportato sul post della condivisione d'oltremanica:

In lockdown, people have had to get creative. In San Salvo, Abruzzo, instead of their usual sagra or feast to celebrate their Saint 'San Vitale' , the organisers produced this little video of their local pasta called 'le sagnitelle' which is made and shared with the townsfolk free of charge on 28 April every year. Note the pasta is made with durum wheat or semolina flour and some eggs which makes it a firm, toothsome pasta. Delicious!