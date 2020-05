San Salvo, mercato settimanale del giovedì aperto in sicurezza a tutte le categorie

“Dalla scorsa settimana abbiamo provveduto a riaprire in sicurezza a tutte le categorie commerciali il mercato settimanale del giovedì nel quartiere della 167 dopo aver concordato le regole di comportamento da seguire con le associazioni di categoria della Confesercenti e della Confcommercio” a dichiararlo l’assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello.

“Nel ringraziare i volontari della sezione di San Salvo dell’Associazione nazionale Carabinieri, per la preziosa collaborazione nella gestione dei flussi dei clienti, invito i miei concittadini – ribadisce l’assessore Marcello – al rispetto del distanziamento sociale e a utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza. Voglio ricordare che San Salvo era ripartita prima di altri giàda alcune settimane con i mercati ambulanti consentendo la vendita dei generi alimentari nei mercati rionali in via Roma e nel quartiere della 167”.