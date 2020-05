Nuovi parcheggi a servizio del centro storico di San Salvo

“L’Amministrazione comunale non si è fermata nemmeno nella fase più acuta dell’epidemia. Ora ripartiamo insieme con maggiore slancio nel settore delle opere pubbliche. Realizzeremo, nella zona tra via Duca degli Abruzzi e corso Garibaldi, un nuovo e funzionale mini parcheggio a beneficio del centro storico al fine di favorire la mobilità e la sosta degli autoveicoli per raggiungere le attività commerciali e di servizi”.

Lo spazio a disposizione è di circa 520 metri quadrati che permetterà la realizzazione di un parcheggio a raso di 15 posti auto, di cui uno riservato ai disabili con ingombri degli stalli a pettine e corsie di manovra.

La realizzazione del miniparcheggio sarà finanziato dal contributo della Regione Abruzzo di 50mila euro.

Progetto che garantirà la sosta degli autoveicoli in piena sicurezza, con la realizzazione propedeutica degli impianti idrici ed elettrici, con la realizzazione dell’ opportuna segnaletica orizzontale, tale da garantire un dimensionamento ed una disposizione degli stalli di sosta, nonché la predisposizione degli elementi che potranno garantire l’illuminazione pubblica.