Erasmus +, on-line il sito del progetto VALOR

On line il sito web del progetto VALOR "Valorizzazione delle antiche tecniche in agricoltura resiliente e sostenibile"

Il progetto VALOR, cofinanziato dall'Unione Europea con il programma Erasmus+, è un progetto triennale che mira a sviluppare un quadro di competenze professionali nell'ambito dell'agricoltura resiliente e sostenibile e fornire soprattutto ai giovani agricoltori gli strumenti necessari per intraprendere questo tipo di attività attraverso specifici corsi di formazione on-line liberamente accessibili.

VALOR è promosso dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso- Laga in cooperazione con l'Agenzia di gestione del Parco Nazionale dell'Olimpo (Grecia), il Parco Naturale della Foresta Nera Centro-Nord (Germania), l'Università della Tessaglia (Grecia), Università Stefan Cel Mare Suceava (Romania) e da alcuni partner internazionali come Makro, Società di consulenza per lo sviluppo manageriale (Turchia), il Centro di Scienza e Tecnologia Forestale della Catalogna (Spagna), Syntesis-Centro per la Ricerca e l'Istruzione Ltd (Cipro) e da Integra Filder, Associazione di promozione dell'educazione (Germania).

Nonostante i disagi e le relative restrizioni della pandemia, il progetto non si è fermato e si è riusciti a raccogliere oltre 100 feedback da esperti e agricoltori di tutti i paesi membri dell'alleanza, un'ottima base di partenza e di contributi tecnici per la costruzione dei corsi di formazione in agricoltura resiliente.

Visita il sito del progetto per rimanere aggiornato e non perderne i contenuti: www.erasmus-valor.eu