Riparte la raccolta delle pesche. Dalla sindaca un in bocca al lupo ai coltivatori

San Salvo, città delle pesche. Da questa mattina alcuni coltivatori hanno iniziato la raccolta annuale del prodotto tipico d'eccellenza delle nostre terre.

La sindaca Magnacca invia un pensiero affettuoso a coloro i quali sono impegnati in questo lavoro e aggiunge: "è una bella notizia, un segnale di progressivo ritorno alla normalità. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli agricoltori che, dopo mesi di lavoro duro e di tanti pensieri, iniziano in questi giorni a raccogliere i frutti per le nostre tavole. Per anni sono state l’oro per i nostri agricoltori e per tante famiglie di San Salvo, frutto di sacrificio, impegno e passione e tanto sudore. Coltivare la terra è segno di grande dignità, strumento di crescita per la nostra comunità."