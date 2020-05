Interventi di disinfestazione a San Salvo, il calendario per il 2020

Da questa notte partirà il servizio di trattamento di disinfestazione contro mosche, zanzare e altri insetti nocivi nel territorio comunale di San Salvo.

“L’Ufficio Ambiente del Comune di San Salvo ha predisposto il calendario completo per la profilassi programmata fino al mese di ottobre. Le date degli interventi potranno subire delle variazioni a causa di condizioni climatiche non idonee e saranno effettuati nel corso della notte” afferma l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis.

Negli interventi di disinfestazione, saranno usate sostanze in modalità e quantità da non provocare alcun danno a persone e cose. In ogni caso è opportuno usare le seguenti precauzioni: non sostare nelle piazze e nei luoghi durante lo svolgimento del servizio, non lasciare panni e indumenti stesi nei balconi, tenere chiuse le finestre

CALENDARIO

Trattamenti Larvicidi e Adulticidi

maggio 2020

29 maggio * intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

giugno 2020

11 - 18 giugno * intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

luglio 2020

9 - 16 - 30 luglio * intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

agosto 2020

6 - 13 - 27 agosto * intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

settembre 2020

3 - 17 settembre * intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00

ottobre 2020

1 ottobre 2019 * intervento adulticida notturno dalle 23:30 alle 07.00