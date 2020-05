La protezione civile Valtrigno, per l’inizio dell’estate, ha pensato di regalare i posaceneri da mare per salvaguardare le spiagge libere in modo da rispettare la natura e allo stesso tempo gli altri.

Saranno proprio i ragazzi della Valtrigno che, con l’apertura dell’estate e con le giuste precauzioni, consegneranno i posaceneri alle persone presenti sulla spiaggia libera di San Salvo Marina.