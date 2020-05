Domani la Messa Crismale di monsignor Bruno Forte in diretta su Rete 8

La MESSA CRISMALE che solitamente S.E. Mons. Bruno Forte presiede il mattino del Giovedì Santo e che era stata sospesa e rinviata a causa dell'emergenza Covid 19, sarà celebrata domani sabato 30 maggio alle ore 10.00, in Cattedrale a Chieti, esclusivamente con la partecipazione dei presbiteri e dei diaconi, diocesani e religiosi, dei seminaristi diocesani e di una ristretta rappresentanza dell’USMI e della Consulta delle Aggregazioni Laicali .

Nella Messa Crismale, evento espressivo dell'unità della Chiesa diocesana intorno al Vescovo, vengono benedetti i tre oli utilizzati per i sacramenti: il Crisma per i Battesimi, le Cresime e le Ordinazioni sacerdotali ed episcopali; l’olio dei catecumeni usato nei Battesimi; e l’olio per l’Unzione degli infermi.

La benedizione degli oli è propria del Vescovo ed è «manifestazione della pienezza del sacerdozio». Il rito mette in luce la Chiesa come sacramento di salvezza, che raggiunge e santifica ogni realtà. In effetti l’olio del Crisma, reso «segno sacramentale della benedizione del Padre», arriva poi in ogni singolo Battesimo, in ogni comunità parrocchiale. Così è per l’olio dei catecumeni, «segno della forza del Cristo», per quanti si preparano ad assumere gli impegni battesimali; e l’olio degli infermi, «conforto nel corpo, nell’anima e nello spirito», per coloro che sono nella malattia. Nell’unzione col Crisma ogni battezzato è «reso più somigliante al Cristo», e diventa «partecipe della sua missione profetica, sacerdotale e regale».

Concelebrano con il Vescovo i presbiteri della diocesi e i diaconi: una concelebrazione che esprime l’unità e la partecipazione all’unico sacerdozio di Cristo. Durante la Messa il Vescovo invita i presbiteri a rinnovare, davanti ai fedeli, le promesse che avevano fatto al momento dell'ordinazione. Rinnovare quelle promesse significa ringraziare il Signore, che li ha chiamati a seguirlo perché condividano la sua missione: parlare instancabilmente di lui, celebrare ogni giorno la sua salvezza, vivere insieme ai fratelli nella quotidianità della storia.

Una volta che i sacerdoti hanno affidato nuovamente la loro vita nelle mani del Signore, il Vescovo consegna gli oli appena benedetti, per portarli nelle parrocchie e ungere, benedire, santificare le persone, distribuire la forza di Cristo nei momenti importanti della vita. «I sacerdoti non sono distributori di olio in bottiglia, sono unti per ungere a loro volta la carne ferita di Cristo» (Papa Francesco).

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rete8 canale 10 e in streaming su www.rete8.it

In allegato una foto di repertorio della Messa Crismale.

Link del PROMO https://www.youtube.com/watch?v=40CbZDIOGp8