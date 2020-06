Riapre la chiesa di San Giuseppe dopo i lavori di restauro

Ieri, nel giorno di Pentecoste, il parroco don Raimondo Artese ha riaperto ai fedeli la chiesa San Giuseppe dopo importanti interventi di messa in sicurezza e risistemazione dell’edificio di culto al fine di renderlo più accogliente e luminoso.

E’ la chiesa che custodisce san Vitale, il nostro patrono.

Diceva Sant’Agostino: “Qualsiasi evento storico, per quanto nefasto possa essere, è sempre posto su di una via che porta al positivo, ha sempre un significato costruttivo”.

Ed è ciò che è accaduto oggi.

E’ questo il miglior segnale per la ripartenza per la comunità dopo settimane di isolamento per l’emergenza sanitaria.

Fatica e sudore per rimettere a nuovo la chiesa, ora ci sia l’impegno di tutti per ricostruire un nuovo pezzo di storia per la nostra Città.

Non sarà un impegno facile, ma insieme ce la faremo.

TIZIANA MAGNACCA sindaco di San Salvo