Incidente in via De Vito, traffico interrotto

Poco dopo le 11,30 in via De Vito all'incrocio con via Venezia è accaduto un sinistro stradale che ha visto coinvolti due veicoli uno dei quali sembra non aver rispettato il segnale di stop.

L'incrocio non è nuovo a questo tipo di evento e forse necessiterebbe di una regolamentazione diversa della segnaletica ovvero dei sensi di marcia.

Sul posto è dovuta intervenire una ambulanza per soccorrere i feriti lievi oltre ai vigili urbani e ai carabinieri per i rilievi e per la direzione del traffico.