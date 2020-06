L'associazione Lory a Colori ha donato dispositivi di protezione individuale nei reparti di Rianimazione e Dialisi dell'ospedale di Vasto

Questa mattina l'Associazione Lory a Colori ha nuovamente concretizzato le gesta di generosità di decine di donatori che, attraverso la raccolta fondi lanciata durante il lockdown su Gofound e la donazione fatta dall’azienda Thor Sud S.P.A. con i loro partners, ha donato nei reparti di Rianimazione e Dialisi dell'Ospedale San Pio di Vasto (CH), dispositivi di protezione individuale e diversi strumenti che serviranno a rafforzare le postazioni di rianimazione.

Presente al ritiro del materiale la responsabile della U.O. di Rianimazione la Dottoressa Paola Acquarola, il Direttore Sanitario Francesca Tana, il coordinatore infermieristico del blocco operatorio e rianimazione Cosimo Pizzuto e l'infermiera Nunzia Ricciardi.

Alla consegna hanno provveduto personalmente la presidente dell'associazione Monica Marinari e la volontaria Lilla Di Benedetto, che nei prossimi giorni saranno impegnate a consegnare altro materiale negli ospedali di Termoli e Teramo.

"Grazie a questa importante donazione, il reparto di Rianimazione ha potuto completare una ulteriore postazione in sicurezza per l’emergenza con, trapani per accesso intraosseo, sistema di prevenzione della trombosi venosa profonda e pompe a siringa” le parole di ringraziamento dai sanitari intervenuti.

Un aiuto concreto reso dall'Associazione Lory a Colori che in questo periodo di isolamento ha continuato a stare vicino ai pazienti oncologici e ai loro familiari, prendendosi cura dei luoghi nei quali essi vengono assistiti.

"La nostra Associazione ha preso in carico la sensibilità che si è scatenata, a seguito dell’emergenza Covid-19 da parte delle persone e delle aziende che hanno donato, tenendo fede alla fiducia riposta in noi. E’ importante trovare uno spazio tra la solidarietà delle persone e il lavoro delle equipe mediche, creando così una catena di sensibilità che rafforza i legami tra diverse realtà e da valore all’operato di chi, ogni giorno tra i pazienti, si adopera per la salute e la lotta alle malattie.” ha dichiarato la presidente Marinari.