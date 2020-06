Proseguono i lavori del nuovo polo scolastico: a settembre una scuola più sicura ed efficiente

Una scuola moderna, innovativa, confortevole, sicura ed efficiente destinata a circa 600 alunni, dotata anche di ricambio d’aria con filtro C4 antivirus e anti Covid. Sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo polo scolastico che nel prossimo settembre si prepara a ospitare gli alunni della scuola primaria di via de Vito e della scuola dell’infanzia di via Firenze.

Struttura autosufficiente dal punto energetico realizzata con contributo dello Stato e della Regione attraverso i mutui Bei e un mutuo sottoscritto dall’Amministrazione comunale.

Questa mattina visita alla nuova struttura per verificare lo stato dei lavori la cui prima pietra fu deposta il 9 febbraio dello scorso anno dall’allora ministro della Pubblica Istruzione Bussetti.

“Un’opera nella quale abbiamo creduto sin dall’inizio – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – nel solco avviato da questa Amministrazione comunale di porre grande agli edifici pubblici e scolastici consapevoli come siamo che la sicurezza sia un dato fondamentale non solo per i ragazzi di oggi ma in ragione per quelli di domani. Un impegno che in questa città non c’è mai stato”.

Il sindaco ha rimarcato come il nuovo polo scolastico sia l’ultimo intervento in ordine di tempo ma ad esso seguirà quello che interesserà la scuola dell’infanzia si via Verdi (a breve verranno appaltati i lavori) e a seguire quello per via Ripalta. In graduatoria, ma si è in attesa della posizione operativa, per i lavori di abbattimento e ricostruzione di via Sant’Antonio sede della direzione didattica dell’Istituto comprensivo n. 2.

“In pochi credevo in questo nostro impegno per il nuovo polo scolastico – sottolinea il sindaco di San Salvo – anche perché rispondemmo a una lettera dell’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi fu presa da molti sottogamba. Noi invece ci abbiamo creduto predisponendo apposita domanda per l’accesso al finanziamento pubblico di 2 milioni di euro, e poi il mutuo del Comune di San Salvo che ci ha consentito questo intervento per una struttura sicura e ultramoderna con la classe di efficienza molto alta, un edificio autonomo dal punto di vista energetico con impianti solari che ci consentiranno un’autonomia per tutta la durata dell’anno scolastico, gli impianti di riscaldamento sono stati collocati sotto il pavimento, un impianto di ricambio aria antivirus e anti Covid”.

“E’ una scommessa vinta – conclude il sindaco – in particolare rispetto a chi pensava che non ce l’avremmo fatta in poco meno di un anno. La scuola è qui ed è pronto ma soprattutto sarà pronta per accogliere a settembre i bambini di via DE Vito e via Firenze”.