A San Salvo chiuse le aree giochi fino a domenica 7 giugno

Prolungata la chiusura delle aree giochi per bambini fino al 7 giugno. Il sindaco Tiziana Magnacca ha firmato un’ordinanza "al fine di tutelare la salute pubblica", si legge nel documento. "E' necessario porre in essere ogni misura utile al contenimento del contagio, al fine di evitare potenziali assembramenti", dice l'ordinanza, "anche presso le aree destinate ai giochi per bambini che, già nelle settimane precedenti alle chiusure disposte dai vari Dpcm, sono state oggetto di notevole afflusso di persone non gestibile, né controllabile con immediatezza dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale, dato l’elevato numero delle stesse e la dislocazione sull’intero territorio comunale".