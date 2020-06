Costa dei Trabocchi: lunedì riprenderanno i lavori della "Via Verde"

Si è tenuta questa mattina, nella sede di Pescara dell'Assessorato alla mobilità sostenibile una riunione del tavolo tecnico istituito per il coordinamento dei lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale "Via Verde" della Costa dei Trabocchi. Nel pomeriggio c'è stato anche un sopralluogo nel cantiere. I lavori, dopo lo stop a causa del lockdwon, riprenderanno lunedì. Si tratta di una opera strategica per la Costa dei Trabocchi, con i suoi 44 km di pista ciclopedonale. Il tavolo (composto dai rappresentanti di Regione, Provincia di Chieti, Provveditorato alle Opere pubbliche, staff tecnico e imprese) è tornato a riunirsi dopo l'emergenza epidemiologica per organizzare il cronoprogramma del cantiere. «Siamo a lavoro per consentire di portare a termine le opere: lunedì riprenderanno i lavori. È un intervento importante per la nostra regione - ha spiegato l'assessore Nicola Campitelli -. Sarà mia premura vigilare affinché i lavori possano concludersi velocemente. Controllerò ogni istante l'avanzamento del cantiere. La via Verde - osserva ancora Campitelli - non è una mera opera pubblica ma una architettura ambientale intorno alla quale ruotano importanti economie ed interessi pubblici e privati". Verrà assicurato così il recupero, il rifunzionamento dei detrattori ambientali ed il potenziamento del sistema infrastrutturale all'interno del sistema delle aree protette della Costa dei Trabocchi, all'insegna della mobilità sostenibile e del rispetto dell'ambiente. «La Via Verde diventerà - conclude l'assessore - il simbolo di un intero territorio e modello di una mobilità sostenibile rispettosa dell'ambiente circostante, collocata all'interno di un progetto di vasta area che comprende la completa riqualificazione della costa».