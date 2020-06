Ecco il programma dei festeggiamenti in onore di San Nicola Vescovo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"In questo tempo di emergenza sanitaria in cui si colloca la festa di San Nicola Vescovo,potremo vivere insieme tutte le celebrazioni religiose ed alcune tradizioni legate al santo rimodulate per garantire le misure imposte dalle normative vigenti".

Da giovedi' 4 giugno:Triduo di preparazione spirituale alla festa

Ore 18:00-18:30:Santa Messa;

Sabato 6 giugno:

Dalle ore 6:00 alle ore 9:00-Benedizione dei Pani di San Nicola presso tutti i panifici di San Salvo.I panini potranno essere ritirati dai fedeli presso gli stessi panifici;

Domenica 7 giugno:

Ore 9:30-Santa Messa presso l'Auditorium Paolo VI;

Ore 20:00-Sbarco del quadro di San Nicola in assenza di pubblico (la celebrazione dello sbarco sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook e YouTube della parrocchia San Nicola);

Ore 21:00-Accoglienza della Statua di San Nicola in Piazza A. De Gasperi;

Ore 21:30-Santa Messa Solenne in Piazza A. DE Gasperi;

Ore 9:00,ore 11:00-Sante Messe presso l'Auditorium Paolo VI;

Ore 18:30-Santa Messa Solenne in Piazza San Nicola;

Ore 19:30-Passaggio per le strade della città della statua di San Nicola e con la Manna Miracolosa (in assenza di fedeli).

A cura del parroco don Beniamino Di Renzo e dal comitato feste San Nicola 2020.