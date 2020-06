Carico abusivo di cartucce da sparo nel camion, denunciato autista

La Polizia Stradale del Distaccamento di Lanciano, hanno intercettato un carico abusivo di cartucce da sparo. Il 53 enne, residente nella provincia di Cosenza, si trovava alla guida del suo camion, partito dall'interporto di Bologna e diretto a Reggio Calabria. All'altezza del km 420 dell'A14, in direzione sud, nel Comune di Fossacesia, il mezzo è stato coinvolto in un incidente stradale e sono arrivati gli agenti per i rilievi del caso. I poliziotti hanno anche verificato il carico trasportato trovando bottiglie di vino, rubinetteria, materiale da ferramenta, abbigliamento. Tuttavia l'autista è apparso sin da subito agitato, ciò che ha fatto insospettire gli agenti che hanno proceduto pertanto ad un controllo più approfondito che ha permesso di trovare 18 scatole con all'interno munizioni per fucili da caccia e tiro sportivo. Le cartucce erano destinate ad un'armeria nella provincia di Reggio Calabria. Per questo oltre alla denuncia penale, l'autista e la ditta sono stati sanzionati con verbali per oltre 5 mila euro, la perdita di oltre 15 punti dalla patente, il fermo amministrativo del veicolo nonché la sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi.