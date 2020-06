Questa sera tradizionale sbarco di San Nicola alle ore 20 in diretta streaming

Questa sera alle ore 20:00 e' previsto lo sbarco di San Nicola dal Piazzale Cristoforo Colombo in assenza di pubblico, è possibile seguire lo sbarco in diretta streaming sulle pagine Facebook e You Tube della parrocchia di San Nicola. Questa sera alle ore 21:30 la Santa Messa Solenne in Piazza De Gasperi.