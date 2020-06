I "Pani" benedetti di San Nicola Vescovo

Santa Madre Chiesa e' perenne profumo di novita'.Una novita' che si esprime in diecimila modi,a volte in una quotidianita' solo apparentemente sempre uguale e altre volte con degli atteggiamenti davvero nuovi.Il lockdown prodotto dal Covid-19 sta lasciando uno spazio privilegiato alla creativita' dello Spirito Santo.Solitamente a San Salvo in occasione della festa di San Nicola Vescovo celebrata nella prima domenica di giugno e' tradizione distribuire i "Pani" benedetti in onore del santo.Quest'anno a causa del covid e delle misure di sicurezza sanitaria la tradizione e' stata rimodulata in una formula completamente nuova forse più bella ed interessante delle edizioni precedenti.Per la prima volta in assoluto da quando e' nata questa tradizione sono stati coinvolti tutti i panifici cittadini:

-Panificio San Giuseppe

-Panificio Vania

-Panificio Amedeo

-Panificio Granatello

-Panificio Chicco D'oro

-Panificio Punto Pane

-Panificio Raspa

-Panificio D'Achille

-Panificio Sapore Antico

I panini sono benedetti li dove sono prodotti dal parroco don Beniamino Di Renzo e dal diacono don Antonio De Luca nello stesso luogo verranno distribuiti e i fedeli potranno guardare negli occhi chi giorno dopo giorno scegliendo di produrre quell'elemento così semplice e prezioso in cui Gesu' stesso si e' donato a tutti noi.