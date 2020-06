Festa di San Nicola Vescovo al tempo del Covid-19

Nei giorni 6 e 7 giugno la parrocchia San Nicola ha festeggiato il suo santo patrono San Nicola.La festa e' stata rimodulata in osservanza delle normative vigenti.I festeggiamenti in onore di San Nicola sono iniziati nei giorni 4 e 5 giugno con il triduo di preparazione spirituale alla festa con le Sante Messe celebrate alle ore 18:30 presso l'Auditorium Paolo VI.Mentre nella giornata di sabato 6 giugno alle ore 6:00 fino alle ore 9:00 in tutti i 9 panifici di San Salvo sono stati benedetti i tradizionali "Pani" di San Nicola,cui i fedeli,li hanno potuto ritirare presso gli stessi panifici.La sera alle ore 20:30 presso il porto turistico "Le Marinelle" c'e' stato il tradizionale imbarco e sbarco di San Nicola cui e' stato possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e You Tube della parrocchia San Nicola.Subito dopo lo sbarco la statua di San Nicola a bordo di un mezzo della Protezione Civile Valtrigno e' stata portata in Piazza A.De Gasperi dove il parroco don Beniamino Di Renzo ha celebrato la Santa Messa Solenne.Nel corso di essa ha ricordato l'esempio e l'elogio di San Nicola e ha affermato:"la nostra vita e' come andare per mare ma se lasciamo cadere Gesu' in mare da soli non riusciremo ad andare in porto sani e salvi".Prima della Santa Messa c'e' stato il tradizionale sparo pirotecnico.Mentre nella giornata di ieri,domenica 7 giugno,alle ore 9:00 e alle ore 11:00 presso l'Auditorium Paolo VI sono state celebrate le Sante Messe.Mentre alle ore 18:30 c'e' stata la Santa Messa Solenne in Piazza San Nicola.Subito dopo il rito religioso la statua di San Nicola a bordo del mezzo della Protezione Civile ha percorso le strade cittadine a conclusione dei festeggiamenti.Durante il passaggio del Santo i cittadini hanno steso ai propri balconi come richiesto dal parroco lenzuola bianche ricamate ed hanno esposto anche i lumini accesi.Si ringrazia la Protezione Civile Valtrigno e il suo presidente Giacomo Di Fiore per aver donato le sedie ma soprattutto per aver messo a disposizione i propri mezzi.Un ringraziamento particolare e sincero va a tutti i panifici.

Il ricavato delle offerte e' stato interamente devoluto per la ristrutturazione della parrocchia San Nicola.