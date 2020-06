San Salvo, "Io e mia moglie non ritireremo le mascherine gratuite per donarle ai cittadini meno abbienti"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ho letto su queste pagine che il nostro comune dal 10 giugno consegnerà le mascherine protettive alla popolazione, l'operazione avverrà seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi.

Io e mia moglie abbiamo deciso di non ritirare le mascherine e di donarle ai cittadini meno abbienti e a coloro che in questa disastrosa circostanza, hanno perduto il lavoro, a coloro che la pandemia ha ridotto in precarie condizioni economiche,poichè anche l'esiguo costo di una mascherina può incidere negativamente sul precario bilancio famigliare.

Invitiamo anche gli altri cittadini a fare come noi, siamo pensionati e nonostante tutto la pensione ci è stata erogata puntualmente tutti i mesi.

Ci auguriamo che l'invito venga recepito.

A.Dragani