Su Tv SEI due esclusive cinematografiche della “Blue Cinema Tv” di Daniele Baldacci

Due opere cinematografiche dimostrano che girare film è unattività viva e prolifica anche in Abruzzo. Dalla produzione alla regia, infatti, gli artisti che si celano dietro le opere “Corpo” e “Pasolini. Poesia e sangue” sono tutti abruzzesi. E sarà proprio la televisione abruzzese, Tv Sei, canale 14 del digitale terrestre, a proporne la visione, per la prima volta assoluta, al pubblico televisivo.

“Due progetti paralleli molto interessanti –ha dichiarato Daniele Baldacci produttore della Blue Cinema Tv– sono stato subito entusiasta quando mi hanno proposto i soggetti di questi lavori”

Corpo è un cortometraggio pieno di suspense, che parte dall’inquietante ritrovamento di un cadavere per poi dimostrare, nelle contraddizioni della psiche umana, che non tutto è sempre come appare. Il film, riconosciuto dal MIBACT di interesse culturale nazionale, ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio al festival “scrittura e immagine”.

“E’ alla fine che si scopre cosa stiamo raccontando –spiega la sceneggiatrice Alessandra Arceri– per buona parte del racconto si ha un'impressione completamente diversa”.

Alle sue parole fanno eco quelle del giovane regista Davide Colaiocco: “E’ stata una sfida molto difficile –ammette il regista– ma è dalle sfida che poi nascono le soddisfazioni più grandi”

Anche “Pasolini. Poesia e sangue” ha già ricevuto il plauso della critica. Il docufilm scaturisce da un’inchiesta giornalistica e si propone di far luce su alcune ombre che ancora oggi aleggiano sulla morte del celebre scrittore Pierpaolo Pasolini.

“Abbiamo depurato quell’immagine da tutte le scorie, invenzioni, creazioni e assurdità che sono state dette in questi anni”, ha dichiarato Fabio Sanvitale, che oltre ad autore è anche giornalista investigativo.

Dopo aver sbancato a festival e concorsi, i due film saranno ora dati in pasto al grande pubblico, a partire proprio dai telespettatori abruzzesi.

La più ampia soddisfazione è stata espressa dall’editore, Quintino Pallante, che sull’accordo di collaborazione, con la Blue Cinema Tv, ha dichiarato: “Tv Sei dimostra, ancora una volta, una vivacità propositiva di grande valenza sociale e culturale. Una televisione, ancorata al territorio, ha il dovere di valorizzare l'espressione delle sue competenze, fiore all'occhiello dell'Italia che si fa strada nel mondo”.

Le due opere infatti saranno trasmesse in esclusiva su Tv Sei: “Pasolini. Poesia e sangue” andrà in onda mercoledì 10 giugno alle 21.15, mentre “Corpo” sarà trasmesso giovedì 11 giugno alle 20.30.