Rifiuti, Lippis: “Vanno rispettate le modalità di conferimento”

“Ringrazio la solerte cittadina per aver inviato delle foto a un sito locale per segnalare i rifiuti alle Nereidi. Però da bacchettare sono quei cittadini che non hanno ancora capito che ci sono regole e modalità da rispettare nel conferimento dei rifiuti”. Lo afferma l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis.

“Le foto sono eloquenti, ci vede in maniera distinta la presenza di numerosi rifiuti di tipologia ingombrante che non vanno lasciati nei pressi dell’isola ecologica o peggio ancora al suo interno in quanto ostruiscono al passaggio degli operatori ecologici per il prelievo dei rifiuti di altra tipologia”.

L’assessore ricorda che sono a disposizione un numero verde 800912729 e l’utenza telefonica 0873.346061 “che devono essere contattati per prenotare il ritiro degli ingombranti, un servizio gratuito per tutti i cittadini. Ma è necessaria la prenotazione per smaltire ad esempio quei materassi o elementi di arredo lasciati abbandonati che il servizio di ritiro normale non può caricare”.

Per chi ne avesse la possibilità può recarsi all’isola ecologica in viale Germania per consegnare direttamente i rifiuti ingombranti dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.30.

“Per vincere questa battaglia di civiltà, che coinvolge tutta la comunità, – conclude il sindaco Tiziana Magnacca – si richiede nello specifico anche la collaborazione degli amministratori condominiali nel diffondere le buoni prassi per ottimizzare al meglio il servizio di raccolta dei rifiuti”.