Roby Santini abbraccia virtualmente il suo paese di origine, celebrando la Madonna dei Miracoli con una canzone

I timori e le incertezze di questi ultimi mesi cercano conforto con "Madre Maria", un'ode dedicata alla Madonna e allo stesso tempo una preghiera affinché vegli su tutti noi "fra le tempeste e i momenti bui".

Il brano, pubblicato in concomitanza con i festeggiamenti del 10 e 11 giugno in onore della Madonna dei Miracoli di Casalbordino, è arrangiato in stile Pop ispirato al Gospel. È stato realizzato da Roby Santini in collaborazione con il producer Mr. Bacon, suo inseparabile braccio destro, e con il musicista Donato Di Gregorio.

"Sin da bambino, ho sempre vissuto questa festa con entusiasmo, fierezza e rispettosa devozione, assaporandone ogni meraviglioso istante. Madre Maria è una poesia in musica che racconta i colori, i profumi e l'incantevole atmosfera che si respira in quei due giorni di festa."

Il commovente video con le suggestive immagini della festa è ora disponibile sul canale YouTube "RobySantiniTV"

Link YouTube: https://youtu.be/sDNZr7SR5vQ