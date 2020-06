Le nuove buste per la raccolta della plastica consegnate dal comune già rotte

Il comune di San Salvo in questi giorni sta consegnando le buste per il conferimento dei rifiuti organici insieme ad alcune novità: il cestino per l’umido e delle buste per la raccolta della plastica.

Gialle, più grandi di quelle destinate all’organico e di un materiale maggiormente resistente, le nuove buste sono oggetto di polemica da parte dei cittadini poiché sono state trovate rotte. Da quanto si apprende, un intero lotto è danneggiato, il consiglio è quello di riportarle indietro per farsele sostituire.