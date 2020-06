San Salvo: a lavoro per nuovi loculi cimiteriali

“Abbiamo sempre cercato di fare di San Salvo un cantiere aperto e non ci ha fermato nemmeno il Covid-19. Nella nostra programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022 abbiamo previsto la realizzazione di nuove cappelle, edicole e loculi cimiteriali. La giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione del blocco F dove verranno costruiti 85 loculi, 19 edicole, 6 cappelle normali e una cappella angolare”. Lo annuncia il sindaco Tiziana Magnacca con questa nuova iniziativa del settore comunale dei Lavori Pubblici con il progetto realizzato dall’Ufficio Tecnico.

“L’attenzione alle scuole – spiega il sindaco – non ci ha fatto perdere di vista tutte le altre necessità di questa città anche con le difficoltà di reperire risorse. Vogliamo che San Salvo, come abbiamo iniziato a renderla dal 2012, una città in movimento. Abbiamo in questi anni eseguito una serie di interventi importanti all’interno del cimitero comunale anche sanando situazioni al limite che si trascinavano da anni. Per noi il cimitero è un luogo importante, è l’ultima dimora terrena per tutti noi e meritava la giusta considerazione”.

Le nuove cappelle, edicole e loculi, per un costo di circa 600mila euro, faranno parte del tredicesimo lotto di lavori al cimitero e sarà un blocco gemello rispetto al blocco E già realizzato di fronte e che andrà a collocarsi in un’area dove sono previsti anche i blocchi G e H mentre si sta lavorando anche per la sistemazione estetica del vecchio blocco.

Il sindaco ricorda che nei piani dell’Amministrazione comunale c’è sempre l’intenzione la realizzazione del tempio crematorio.